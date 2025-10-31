Riaperto al doppio senso di circolazione il ponte Cerruti a Biella Chiavazza FOTO e VIDEO

Il ponte Cerruti a Biella Chiavazza in questo momento oggi venerdì 31 ottobre ha riaperto al doppio senso di circolazione. Giovedì 23 ottobre era stato chiuso prima completamente, poi riaperto a un senso di marcia in seguito a una segnalazione di un cittadino di una crepa importante nel manto stradale. La mattina seguente l'assessore Cristiano Franceschini con il sindaco Marzio Olivero avevano fatto un sopralluogo con i tecnici dove era stato accertato che non si trattava di un problema strutturale ma di un raccordo tra il ponte "vecchio" e quello "Nuovo".

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini esprime grande soddisfazione per la riapertura del ponte “Nino Cerruti” a Chiavazza, parzialmente chiuso nei giorni scorsi a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria, resosi necessario per affrontare una criticità emersa recentemente.





“La problematica è stata gestita con tempestività e competenza. É stata individuata una soluzione tecnica definitiva, in grado di rispondere in modo efficace e puntuale alla natura del guasto. Ci siamo attivati immediatamente per fronteggiare l’emergenza e garantire una risoluzione rapida e sicura.

Non si è trattato di un intervento superficiale, ma di un’azione mirata e lungimirante, orientata a una manutenzione qualificata e duratura. L’assenza del giunto di dilatazione tra le due sezioni del ponte ha richiesto un intervento tecnico approfondito, articolato nelle seguenti fasi:

• Rimozione completa dell’asfalto e del materiale sottostante nella fascia di giunzione, per circa 80 metri

• Scopertura della struttura portante

• Installazione di due lastre in acciaio per la realizzazione del nuovo giunto

• Preparazione del fondo e posa del nuovo manto stradale.

Si è trattato di un intervento più impegnativo e dai tempi più lunghi rispetto a una semplice riparazione, ma necessario per evitare soluzioni temporanee e inefficaci. La logica del “rimedio veloce” non è sostenibile nel lungo periodo. Oggi possiamo affermare con convinzione di aver operato con competenza, responsabilità e visione. Sono consapevole del disagio arrecato alla circolazione e ai cittadini durante i giorni di cantiere, tuttavia, sono certo che la cittadinanza comprenderà l’importanza dell’intervento e apprezzerà il nuovo approccio adottato: un approccio fondato sulla qualità, sulla prevenzione e sulla cura del territorio. La riapertura del ponte “Nino Cerruti” non rappresenta soltanto il ripristino di un collegamento viario strategico, ma è anche il segnale concreto di una politica di manutenzione pubblica più seria, lungimirante e attenta alle reali esigenze della comunità.