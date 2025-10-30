 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 30 ottobre 2025, 17:40

Lutto in Valsessera per la scomparsa di Patrizia Tarabbia, aveva 60 anni

Lutto in Valsessera per la scomparsa di Patrizia Tarabbia, aveva 60 anni (foto di repertorio)

Lutto in Valsessera per la scomparsa di Patrizia Tarabbia, aveva 60 anni (foto di repertorio)

Lutto in Valsessera per la dolorosa scomparsa di Patrizia Tarabbia, mancata nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 60 anni. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo nella chiesa di San Pietro, a Pianceri Basso, nel comune di Pray, alle 15 di domani, 31 ottobre. Sempre qui verrà recitato il Santo Rosario alle 20 di stasera. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore