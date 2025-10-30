Montagnaterapia del CAI di Biella: una giornata di condivisione al Lago delle Piane di Casapinta FOTO

Lo scorso 16 ottobre si è svolta al Lago delle Piane di Casapinta la gita di Montagnaterapia del CAI di Biella: una bella passeggiata seguita da un pic-nic per la pausa pranzo nella suggestiva piazzola 27 del bordo lago.

Ogni mese, infatti, gli accompagnatori del CAI si dedicano a questa lodevole attività di volontariato, che utilizza la montagna come strumento di riabilitazione, cura e benessere psicofisico, coinvolgendo persone con disabilità, problematiche psichiche o sociali. Ogni mese viene quindi programmata una camminata nella natura con ragazzi che frequentano alcuni centri diurni.

La passeggiata dello scorso 16 ottobre ha visto la partecipazione anche del sindaco di Casapinta, Danilo Cavasin, e di alcuni volontari della Pro Loco di Casapinta, che

hanno accompagnato i partecipanti e hanno trascorso la giornata con loro, chiacchierando e fornendo informazioni sui luoghi visitati.

Spiegano i volontari di Montagnaterapia: “Come abbiamo fatto a trovare questi signori? Con il passaparola: si parla di questa attività e qualcuno ci suggerisce di contattare il Sindaco di Casapinta che a sua volta coinvolge altre

persone. Voilà, il gioco è fatto.” E proseguono descrivendo la bellezza del paesaggio:”Il sentiero che abbiamo percorso è molto curato e si vede subito che le piante cadute, e per

pioggia e per malattia, sono state tagliate e spostate con attenzione, come pure gli arbusti

invasori, al fine di rendere il cammino il più agevole possibile. Intendiamoci. E’ un lavoro continuo, fatto di controlli e di opere pratiche: tempo e fatica, tanta buona volontà, ore strappate alla famiglia, al lavoro e ai propri passatempi. Ma loro ci tengono, ci tengono a raccontare di come

hanno iniziato, di come coordinano gli interventi necessari; ci mostrano foto di scorci raggiungibili con altri sentieri e ci invitano a percorrerli. Ed è proprio quello che faremo il prossimo anno. Aspettateci, arriviamo!”.

Un altro esempio importante di come l’amore è la cura per il proprio territorio possa essere dí ulteriore sostegno ad altre lodevoli iniziative.