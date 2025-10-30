5 curiosità sul digital marketing tra passato e futuro

Ecco un’analisi del marketing digitale che spiega nei particolari il nostro titolo, in un articolo divulgativo perfetto sia per i più curiosi, che per chi sta approcciando alle nuove tecnologie e vuole aprire un eCommerce o ampliare gli affari del proprio negozio tradizionale.

Dal mail marketing ai sistemi anti-bot

La prima mail pubblicitaria veniva inviata nel lontano 1978, ben oltre 20 anni prima che questa strategia di marketing esplodesse. Dagli anni ‘90 in poi, il mail marketing è diventato un evergreen delle strategie commerciali digitali, con l’evoluzione che ha segnato i metodi attraverso i bot e sistemi di controllo come il recaptcha , sviluppato da Google per distinguere gli utenti umani dai robot. Dietro questi test c’è un vero processo di intelligenza collettiva, che unisce il passato e il futuro della tecnologia.

Il primo banner della storia digitale

In passato erano diventati l’unico strumento di diffusione del marketing insieme alle mail, oggi li vediamo ancora ovunque, ecco un altro evergreen delle strategie di marketing digitale. I primi banner pubblicitari negli anni ‘90 erano una semplice scritta del tipo “hai cliccato qui? Sappiamo che lo farai”, una strategia minimale che ha cambiato la storia della pubblicità digitale.

L’algoritmo che ha cambiato la storia

Google arriva nel 1998 ed è in questo preciso momento che tutta la storia della digitalizzazione cambia per sempre. La piattaforma più usata al mondo inserisce il motore di ricerca, con il sistema SEO che coordina le ricerche e rivoluziona la visibilità di tutti i contenuti online. Stiamo parlando del primo algoritmo che ha cambiato la storia del Web e che, ancora oggi, detta legge su qualsiasi contenuto di marketing si voglia proporre sul Web.

Usare le parole chiave adatte, non copiare mai i contenuti né scritti né video, essere sempre originali e accattivanti, sono le principali regole per ottenere successo sul motore di ricerca e ottimizzare la SEO.

Social e influencer: il social marketing

Fino al 2010 era necessario esistere sul Web e avere la propria pagina aziendale sui principali social network, ma con l’arrivo delle stories, dei reel e delle dirette live streaming, la storia digitale cambia e gli influencer entrano in scena. A questo punto del processo evolutivo , i social network diventano dei marketplace veri e propri, come centri commerciali a cielo aperto: ma in un mondo virtuale.

L’Intelligenza Artificiale: il futuro già presente nel marketing digitale

Questo non è per niente uno strumento futuristico, perché già da qualche anno, l’IA domina il marketing digitale non solo per i contenuti, ma anche per l’analisi dei big data automatizzati. Stiamo parlando di una sorta di calcolatrice grande quanto tutti i contenuti sul Web, uno strumento rivoluzionario che ormai serve per qualsiasi cosa, dalle simulazioni più complesse alla semplice ricerca di un’idea o di un algoritmo. Il futuro è già arrivato e si ispira al passato: ossia alla mente umana.



