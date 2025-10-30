 / EVENTI

Tollegno: biblioteca e Alpini insieme per una serata in ricordo dei Caduti nella Grande Guerra

Nei locali di via Garibaldi n. 70, presso la sede di “Spazio 0-100”

In occasione della ricorrenza del IV novembre, la biblioteca di Tollegno organizza una serata di racconti sui caduti del paese durante il conflitto del '15-'18.

Nei locali di via Garibaldi n. 70, presso la sede di “Spazio 0-100”, mercoledì 5 novembre alle ore 20:45, Giulia Ghisio racconterà della travagliata storia dei 24 soldati tollegnesi che persero la vita nel primo conflitto mondiale e delle curiose vicende paesane che si originarono intorno alle lapidi che ancora oggi li celebrano, sia in piazza della chiesa che al cimitero.

“Raccontare del passato è un modo per vedere con occhi nuovi quello che tutti i giorni abbiamo davanti” spiega la relatrice, non nuova a queste occasioni storico-divulgative. “Il contributo degli Alpini” sottolinea Venerando Ingoglia, alla guida del gruppo di Tollegno “oltre ad arricchire la serata con contenuti e canti militari, testimonia la possibilità di cooperazione tra realtà diverse, dimostrando come, per ognuna, sia sempre prioritario il lavorare per il paese”.

 

c.s., s.zo.

