Tollegno: biblioteca e Alpini insieme per una serata in ricordo dei Caduti nella Grande Guerra

In occasione della ricorrenza del IV novembre, la biblioteca di Tollegno organizza una serata di racconti sui caduti del paese durante il conflitto del '15-'18.

Nei locali di via Garibaldi n. 70, presso la sede di “Spazio 0-100”, mercoledì 5 novembre alle ore 20:45, Giulia Ghisio racconterà della travagliata storia dei 24 soldati tollegnesi che persero la vita nel primo conflitto mondiale e delle curiose vicende paesane che si originarono intorno alle lapidi che ancora oggi li celebrano, sia in piazza della chiesa che al cimitero.

“Raccontare del passato è un modo per vedere con occhi nuovi quello che tutti i giorni abbiamo davanti” spiega la relatrice, non nuova a queste occasioni storico-divulgative. “Il contributo degli Alpini” sottolinea Venerando Ingoglia, alla guida del gruppo di Tollegno “oltre ad arricchire la serata con contenuti e canti militari, testimonia la possibilità di cooperazione tra realtà diverse, dimostrando come, per ognuna, sia sempre prioritario il lavorare per il paese”.