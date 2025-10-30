Trovati coperchi in ghisa rubati, scoperto l'autore: minacce e spintoni ai Carabinieri FOTO

I Carabinieri della Stazione di Mongrando hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo 63enne, residente in Valle Elvo, pluricensurato, per i reati di ricettazione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il provvedimento è giunto a conclusione di accertamenti seguiti alla denuncia di furto sporta il 24 ottobre scorso, dal responsabile di un supermercato di Cerrione, di sei coperchi in ghisa, asportati dai pozzetti di ispezione del punto vendita.

Nella mattinata di sabato 25 ottobre, intorno alle 11.30, a seguito delle indagini, i Carabinieri hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di residenza dell’uomo, rinvenendo due dei sei coperchi in ghisa rubati, che venivano sequestrati.

Durante le operazioni di sequestro, l’uomo ha assunto un atteggiamento insofferente e provocatorio nei confronti dei Carabinieri, proferendo minacce gravi e opponendo resistenza spintonando ripetutamente i militari. La sua condotta ha causato anche il danneggiamento di un paio di occhiali da vista indossati da uno dei Carabinieri.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.