Biella, arrivano le forze dell'ordine per una rissa tra studenti all'uscita da scuola

Si sono vissuti momenti concitati nel primo pomeriggio di oggi, 30 ottobre, nel momento esatto dell'uscita da scuola degli allievi dell'Istituto Bona di Biella.

Dalle prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni, due giovani di due plessi scolastici diversi sarebbero venuti alle mani, circondati da altri coetanei, giunti in via Gramsci per sostenerli, tanto che hanno causato diversi disagi alla viabilità.

Sembra che i due studenti si fossero già scontrati nella giornata di ieri in un altro punto della città. Inoltre, nelle scorse ore, la direzione del Bona aveva allertato gli organi di polizia competenti riportando la situazione e chiedendo un intervento.

Inoltre, nel corso della rissa, alcuni docenti hanno subito contattato il 112 con l'obiettivo di sedare gli animi quanto prima. All'arrivo delle forze dell'ordine, i due gruppetti si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce.

Nella giornata di domani è previsto un ulteriore passaggio per prevenire simili episodi.