Sandigliano, la Polizia Postale incontra i giovani: attenzione ai rischi del web

Oggi giovedì 23 ottobre 2025 si è tenuto presso la piscina Pralino di Sandigliano (BI) un incontro con i poliziotti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Biella sull’importante tema del corretto utilizzo dello smartphone, in particolare nella navigazione in rete e utilizzo dei social network, rivolto sia ai ragazzi, sia ai loro genitori, con il duplice obiettivo di rafforzare tanto la consapevolezza degli effetti reali dei comportamenti tenuti sul web, quanto la capacità di controllo da parte degli adulti in modo da scongiurare conseguenze giuridiche nefaste derivanti da utilizzi impropri dei device. L’iniziativa, fortemente richiesta da genitori ed educatori, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta. Adulti e ragazzi hanno posto domande e condiviso riflessioni con i rappresentanti della Polizia di Stato.

In particolare, l’illustrazione delle conseguenze civili e penali di un uso scorretto del cellulare ha catturato l’attenzione dei più giovani, i quali hanno partecipato con entusiasmo al dialogo con i poliziotti della Postale. I genitori, invece, hanno mostrato grande interesse per i consigli relativi al controllo e alla supervisione parentale, in particolare sugli smartphone, per la tutela dei propri figli rispetto alle insidie che possono coinvolgerli in qualità di vittime, ma anche per la prevenzione rispetto alla commissione di illeciti virtuali derivanti dalla sottovalutazione della potenzialità dannosa di azioni esagerate o imprudenti. L’incontro ha confermato quanto sia importante il dialogo tra Polizia di Stato e la cittadinanza, soprattutto quando si trattano temi di grande attualità e impatto sociale come i temi inerenti all’uso consapevole delle tecnologie, in contesti di confronto preziosi, che rappresentano momenti di crescita e confronto per la comunità e stimolo per gli stessi operatori della Polizia di Stato