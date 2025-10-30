Dalle streghe agli alieni con uno spazio selfie, riapre la casa di Halloween di Fiorella FOTO

Gradito e “spaventoso” ritorno a Tollegno. Per il quarto anno di fila famiglie, bambini e giovani potranno visitare la casa più terrificante del Biellese: si trova a Tollegno, in via Capitan G. Craveia 27 e ospita oltre 100 decorazioni di Halloween.

L'iniziativa è a cura di Fiorella Cernusco, educatrice scolastica e nota cosplayer della nostra provincia che, ancora una volta, ha dato sfoggio della sua profonda passione e incredibile fantasia per realizzare addobbi e realizzazioni sempre più originali e mostruose. Oltre ai classici fantasmini, accompagnati da decorazioni luminose, spettri animati e zucche di varie dimensioni (posizionate per lo più in giardino) saranno presenti ulteriori novità: dagli alieni ben mimetizzati in un angolo della casa passando per le streghe di varie dimensioni fino all'allestimento di uno spazio speciale per lo scatto di selfie e foto di gruppo, con un fondale a tema Halloween.

“Sono opere in buona parte realizzate con una buona dose di inventiva e materiale di scarto, o riciclato – sottolinea Cernusco – Inoltre, pe quest'anno, ci sarà una gustosa novità: ho preparato, infatti, 100 sacchetti di caramelle, con gadget, da distribuire ai più piccoli. Vi aspetto nella serata di venerdì 31 ottobre ”.

Era il 2022 quando la giovane di Tollegno ha avuto l'idea di trasformare letteralmente la propria abitazione in una fantasiosa casa degli orrori per condividere la sua passione per “dolcetto o scherzetto” con altri amanti della nota ricorrenza.

“Non vedo l'ora di festeggiare in allegria la notte di Halloween con tutti voi” conclude rinnovando l'appuntamento a Tollegno, dalle 19 di domani.