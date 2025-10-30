Come conferire correttamente il vetro e gli imballaggi

COSRAB, il Consorzio Smaltimento Rifiuti dell'Area Biellese, invita i cittadini a prestare attenzione al corretto conferimento dei rifiuti, ricordando che nella campana del vetro va depositato esclusivamente il vetro. Bottiglie e vasetti in vetro, senza coperchio, possono essere gettati direttamente nella campana, mentre sono assolutamente vietati altri materiali: lastre di vetro, specchi, bicchieri, ceramica (piatti, scodelle, pirofile), vetroceramica come il pyrex, e manufatti in acciaio o alluminio.

Gli imballaggi in metallo, come lattine per alimenti (legumi, tonno, polpa di pomodoro), fogli in alluminio o tappi e coperchi di bottiglie e vasi, devono invece essere conferiti nel sacco o cassonetto dedicato agli imballaggi leggeri in plastica, acciaio e alluminio.

Per tutti i materiali che non rientrano nella raccolta del vetro, come lampadine, lastre di vetro, specchi, pirofile, piatti, bicchieri e oggetti in vetroceramica, COSRAB ricorda che è necessario portarli al più vicino centro di raccolta consortile, garantendo così il corretto smaltimento e il rispetto dell’ambiente.

Seguire queste semplici regole significa contribuire a una raccolta differenziata più efficiente, ridurre i rifiuti conferiti impropriamente e valorizzare i materiali riciclabili, obiettivi centrali del lavoro di COSRAB sul territorio.