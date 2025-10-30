L’emozione del colore, quasi mille visitatori a Candelo per la mostra di Wilma Camatti

La mostra di acquerelli “L’emozione del colore” di Wilma Camatti (che per i suoi dipinti prende ispirazione dalla musica emozionale di suo figlio Emiliano Toso), a cura di Culturalmente e col patrocinio del comune di Candelo, ha chiuso domenica 26 ottobre con un grande successo di pubblico. Nelle Cantine di Crono al Ricetto sono passati infatti in totale quasi mille visitatori.

Il prossimo appuntamento è per sabato 8 novembre alle 18 nella sede al Ricetto di Candelo (1° rua). Andrà in scena il reading poetico “In vino veritas”, con i poeti Daniela Mortillaro e Riccardo Tucci . Verrà offerto un calice di vino e piccolo aperitivo ai partecipanti. L’ingresso è libero previa prenotazione al 3345772743 (anche Whatsapp).