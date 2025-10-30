 / Biella

Biella | 30 ottobre 2025, 08:40

“Autunno in PiazzO”, come cambia la viabilità

In occasione della manifestazione “Autunno in Piazz0”, che si terrà il 2 novembre 2025, il Comune di Biella ha previsto alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta, per consentire lo svolgimento regolare dell’evento organizzato dall’associazione “Noi del Piazzo”.

Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli autorizzati dell’organizzazione) nelle seguenti aree:

Piazza Cisterna: tutta la piazza, dalle ore 07:00 alle 19:00;

Piazza Cucco: area presso il monumento destinata alla preparazione delle caldarroste, dalle ore 07:00 alle 19:00.

Sospensione temporanea della circolazione (salvo mezzi di soccorso in emergenza) nelle stesse aree e negli stessi orari, per garantire sicurezza e regolare svolgimento della manifestazione.

S.ZO.

