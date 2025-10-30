Biella, riflessioni su rispetto, cura e dono al convegno “Un mondo possibile” FOTO

Si è svolto sabato 25 ottobre all’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella di Biella il convegno “Un mondo possibile – Rispetto, cura, dono”, promosso dall’Associazione AIL Biella “Clelio Angelino” ODV, impegnata nella lotta contro leucemie e mielomi.

Dopo la registrazione dei partecipanti e il saluto introduttivo della presidente Simonetta Stasi, si è aperto un intenso programma di interventi dedicati alla promozione della salute, alla sostenibilità e al valore della solidarietà.

La dottoressa Milena Vettorello, dirigente medico presso la Medicina dello Sport di ASL Bi e referente per la promozione della salute, ha illustrato l’importanza di un approccio integrato per comunità più sane. Il dottor Paolo Detoma, presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori, ha parlato del ruolo delle api come custodi di biodiversità e sentinelle ambientali.

Il dottor Davide Furfaro, presidente del FAI Biella, ha evidenziato come il recupero dei beni culturali possa rappresentare un processo virtuoso per la tutela della salute e della vita delle persone. Il nutrizionista Matteo Somaini ha approfondito il tema dell’alimentazione sana e sostenibile, mentre la giornalista Mina Novello, coordinatrice dell’attività di Sapori Biellesi – DocBi, ha offerto una riflessione su un territorio di cibo consapevole.

Infine, il dottor Stefano Zucchi, direttore della Caritas Diocesana di Biella, ha parlato di gratuità, relazioni e dono come ricerca dei veri tesori della nostra comunità.

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda e il confronto tra i relatori, riaffermando l’importanza di unire salute, ambiente e solidarietà per costruire davvero “un mondo possibile”.