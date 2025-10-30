Quando la castagnata diventa incontro, Alpini di Cavaglià in visita a scuole e anziani FOTO

Le castagnate d'autunno sono l'occasione per favorire la socialità e rafforzare i legami tra le diverse realtà associative di ogni paese. È il caso del comune di Cavaglià dove, nei giorni scorsi, le penne nere si sono recate in visita alla Casa di Riposo, all'asilo nido e alla scuole elementari per distribuire le caldarroste da loro realizzate.

Non solo: sono state condivisi i propri auguri alla signora Malvina Fasano, che ha compiuto 97 anni, e all'Alpino Vanni Chinea, visibilmente emozionato dalla gradita sorpresa. Infine, grande entusiasmo tra gli alunni e i più piccoli per l'arrivo del gruppo di Cavaglià, accolto con canti alpini e omaggiato di un dipinto realizzato dalle scuole.