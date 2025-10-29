A Coggiola è partito il conto alla rovescia per la Castagnata Avisina

Conto alla rovescia per la Castagnata Avisina, in programma a Coggiola nella giornata di sabato 1° novembre. La distribuzione avrà inizio dalle 14.30 in piazza XXV Aprile e, al termine della funzione, anche davanti al cimitero comunale.
martedì 28 ottobre
lunedì 27 ottobre
domenica 26 ottobre
sabato 25 ottobre
Biella
