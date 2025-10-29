 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 29 ottobre 2025, 07:00

A Coggiola è partito il conto alla rovescia per la Castagnata Avisina

A Coggiola è partito il conto alla rovescia per la Castagnata Avisina

A Coggiola è partito il conto alla rovescia per la Castagnata Avisina

Conto alla rovescia per la Castagnata Avisina, in programma a Coggiola nella giornata di sabato 1° novembre. La distribuzione avrà inizio dalle 14.30 in piazza XXV Aprile e, al termine della funzione, anche davanti al cimitero comunale.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore