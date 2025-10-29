TT Biella: prima vittoria stagionale in Serie B2, i risultati del fine settimana

Nel weekend si è disputata la terza giornata dei campionati maschili a squadre di Tennistavolo, che ha visto il TT Biella impegnato in quattro incontri complessivi: due vittorie in B2 e D1, un pareggio in D3 e una sconfitta in D2.

Serie B2 – Girone D

Sabato è arrivato il primo successo stagionale per il TT Biella Carrozzeria Campagnolo, impegnato nel campionato nazionale di Serie B2. Al PalaSantoStefano i biellesi hanno superato il CUS Torino con il punteggio di 5-2.

Ancora privi di David Dabbico, infortunato, e di Sergei Mokropolov, la formazione è scesa in campo con Giacomo Forno, Francesco Gamba e Matteo Passaro, tutti provenienti dal vivaio. Gli ospiti hanno schierato Pietro Allegranza, Gabriele Monte e Francesco Lo Passo.

Ottima la prova di Giacomo Forno, il più giovane, che con concentrazione e sicurezza ha conquistato due punti importanti. Francesco Gamba, ancora non al meglio della forma, ha vinto contro Monte e Allegranza ma ha ceduto a Lo Passo. Matteo Passaro, invece, dopo la sconfitta al quinto set con Monte (10/-9/-10/7/4), ha prevalso su Allegranza.

L’obiettivo stagionale resta la salvezza.

Classifica: ASD Area 172,6; A4 Verzuolo Scotta,6; Villaggio Sport TT,4; TT Enjoy Forno Senza Glutine,4; TT Biella Carrozzeria Campagnolo,2; ASD TT Gasp Moncalieri,2; ASD CUS Torino,0; Luigi Rum Compagnia Unica,0.

Serie C2 – Girone A

Turno di riposo per il TT Biella Farmacia Balestrini.

Classifica: TT Novara C,4; ASD TT Gasp Moncalieri B,4; ASD Splendor-Unipol Di Bocchio,2; TT Biella-Farmacia Balestrini,2; GS Regaldi Novara,2; Tennis Tavolo Torino C,2; TT Ossola 2000 Ristorante Terminus,0.

Serie D1 – Girone C

Il TT Biella-Biella Legno ha superato gli aostani del Coumba Freide per 4-2. Due punti a testa per capitan Stefano Erba (su Curtaz e Pera) e per Stefano Torrero (su Gerbaz e Curtaz). Senza vittorie Federica Prola.

Classifica: ASD Splendor-Gentile Impianti,6; Coumba Freide B,6; TT Biella-Legno,6; Coumba Freide A,4; TT Vercelli Team Bosco,3; Valledora Alpignano Superpigiamini,2; Valledora Alpignano Top Gun,1; Sisport B,0.

Serie D2 – Girone A

Sconfitta casalinga per il TT Biella-Pizzeria Giordano, battuto 4-2 dall’Oleggio. Per i biellesi Federico Arno, Gilberto Rollino e Michele Motta hanno ottenuto due punti, entrambi ai danni di Annalisa Colombo. In campo per gli ospiti anche Leonardi e Trapani.

Classifica: TT Ossola A Mulino San Giorgio,6; TT Oleggio B Bar Italia 61,5; TT Ossola 2000 Junior,3; Baveno B,3; TT Biella-Pizzeria Giordano,3; TT Novara A,3; San Giuseppe,1; ASD Splendor-Autogarbaccio,-2.

Serie D2 – Girone C

Il derby tra TT Biella-Barbera Auto e TT Biella-Unipol Renaldo, disputato in anticipo, si era concluso sul 3-3.

Classifica: ASDTT Ivrea,6; TT Biella-Unipol Renaldo,5; Valledora Alpignano Lions,4; Coumba Freide,4; TT Biella-Barbera Auto,3; TT Pontdonnas,1; Valledora Alpignano Next,1; Sisport A,0.

Serie D3 – Girone B

Pareggio 3-3 anche per i giovanissimi del TT Biella-Reale Mutua Pelle & Bagolin, impegnati a Cossato contro lo Splendor. Due punti per Davide Ronsisvalle e uno per Jacopo Siciliano, che si è arreso a Zoppello dopo essere stato avanti due set a zero. Daniele Milanesi ha perso in bella, sempre con Zoppello (8/-9/4/-8/11).

Nella formazione cossatese anche Alvarado e Caschili.

Classifica: ASD Splendor-MB Line,4; Coumba Freide,3; ASDTT Ivrea A,3; Santhià,3; Sisport C,2; TT Biella-Reale Mutua Pelle & Bagolin,2; Enjoy Young,1.