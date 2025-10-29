Dal Nord Ovest - Spaccio vicino a scuole ed ospedali: bambini usati come corrieri per la droga

Una maxi-operazione dei Carabinieri nel Pinerolese ha permesso di individuare un gruppo criminale attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti: in particolare cocaina, crack, hashish e marijuana.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno preso avvio nell’estate del 2024 da attività svolte sul territorio: da queste è emerso un traffico costante di sostanze stupefacenti gestito da nordafricani, già noti all’Arma per precedenti di droga.

Attraverso le investigazioni - sviluppate con intercettazioni telefoniche, osservazioni mirate, controlli sul territorio e servizi di pedinamento - i Carabinieri sono riusciti a documentare le dinamiche dello smercio, individuando modalità di consegna e rete di clienti. Cessioni che il più delle volte avvenivano in punti strategici di maggior afflusso: in prossimità di scuole, ospedali, strutture per la cura di tossicodipendenti nonché della stazione ferroviaria.

In molte consegne poi gli indagati avevano impiegato bambini/ragazzi o altre persone per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Nel corso delle operazioni sono state accertate quasi 200 cessioni di droga, nonché sequestrate dosi di crack, hashish, marijuana e cocaina, trovate in possesso agli assuntori appena dopo il loro acquisto.

L’attività investigativa ha portato all’emissione, da parte della Procura di Torino, di una misura di custodia cautelare in carcere e di sei divieti di dimora nel Comune di Pinerolo nei confronti dei soggetti coinvolti.