CRONACA | 29 ottobre 2025, 11:00

Doppio sinistro nel Biellese, a Netro c'è un ferito dopo lo scontro tra auto

A Sandigliano un'auto un'auto ha travolto in pieno un agnellino, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada.

Doppio sinistro nel Biellese, a Netro c'è un ferito dopo lo scontro tra auto (foto di repertorio)

Incidente stradale tra due auto a Netro. È successo intorno alle 17 di ieri, 28 ottobre: a rimanere coinvolte due persone, un biellese di 25 anni e una torinese di 47. Proprio quest'ultima avrebbe riportato lievi ferite ed è stata trasportata in Pronto Soccorso per le cure del caso.

Alle 21, invece, nel comune di Sandigliano, un'auto ha travolto in pieno un agnellino, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito e il personale preposto al recupero della fauna.

