"Insieme nella luce, respirando speranza": novembre il mese dedicato a combattere il tumore al polmone

ALCASE Italia – The Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education – Italian Chapter – annuncia il lancio della campagna nazionale di sensibilizzazione “Illumina Novembre 2025”, giunta alla sua undicesima edizione.

L’iniziativa, promossa in occasione del Lung Cancer Awareness Month, mira a diffondere consapevolezza sul tumore al polmone, sfatando i pregiudizi che ancora circondano la malattia e informando sui significativi progressi ottenuti dalla ricerca scientifica e dalle nuove terapie.

Il tumore al polmone è la terza neoplasia più diagnosticata in Italia, dopo quelle della mammella e del colon-retto. Colpisce circa 45.000 persone ogni anno, risultando due volte più frequente negli uomini rispetto alle donne, ed è la prima causa di mortalità oncologica. Tuttavia, i dati più recenti segnalano un calo della mortalità: -46,4% tra le donne e -35,5% tra gli uomini sotto i 50 anni.

L’aspettativa di vita varia in base allo stadio della malattia, ma la sopravvivenza a cinque anni raggiunge il 70% per i pazienti diagnosticati in fase precoce.

La campagna Illumina Novembre intende diffondere alcuni messaggi fondamentali:

Diagnosi precoce: la tomografia computerizzata (TC) a basso dosaggio del torace consente di individuare noduli sospetti anche di piccole dimensioni, permettendo interventi tempestivi e meno invasivi. È importante consultare il proprio medico di base in presenza di tosse persistente o altri sintomi sospetti.

Test genomici: permettono di identificare alterazioni geniche che aprono la strada a terapie mirate, molto più efficaci e meno tossiche della chemioterapia tradizionale.

Nuove terapie mini-invasive: la chirurgia radicale eseguita con tecniche a ridotta invasività è oggi possibile anche per pazienti anziani; la radioterapia stereotassica e i trattamenti immunoterapici e a bersaglio molecolare consentono di controllare la malattia per anni, preservando la qualità di vita.

Nel corso di novembre, ALCASE promuoverà eventi di sensibilizzazione in tutta Italia: monumenti, fontane e piazze verranno illuminati di bianco per ricordare l’importanza della prevenzione e della solidarietà verso i pazienti.

La giornata clou sarà il 22 novembre, con numerose iniziative simboliche e informative in decine di città italiane, grazie anche alla collaborazione delle amministrazioni comunali.

Attraverso una capillare campagna digitale, saranno diffusi contenuti informativi sui fattori di rischio, le strategie di prevenzione e i più recenti progressi terapeutici.

Il messaggio centrale è chiaro: chiunque abbia i polmoni può sviluppare un tumore polmonare, indipendentemente dall’età o dalle abitudini di fumo. La malattia non è “auto-provocata”, e colpisce un numero crescente di non fumatori.

“Il Mese della consapevolezza sul cancro ai polmoni è un importante richiamo anche per abbattere lo stigma legato al fumo di sigaretta,” afferma il professor Filippo Lococo, presidente di ALCASE Italia.

“Molti tumori polmonari sono causati da fattori ambientali o da cause ancora sconosciute. Se riuscissimo ad ampliare lo screening precoce tra la popolazione a rischio, potremmo diagnosticare la malattia in fase iniziale e garantire cure efficaci, meno invasive e con alti tassi di guarigione. La conoscenza è la base del progresso di una comunità consapevole.”

Come partecipare

Chi desidera aderire all’iniziativa può:

- illuminare di bianco edifici, monumenti o spazi pubblici e privati;

- esporre locandine e materiali informativi di ALCASE in luoghi visibili;

- condividere sui social i messaggi della campagna, per amplificare la sensibilizzazione.

La campagna si rivolge a istituzioni, amministratori, imprese, professionisti e cittadini, invitandoli a partecipare con empatia e consapevolezza, nella convinzione che la comprensione e la solidarietà possano migliorare la vita dei malati e delle loro famiglie.

L’edizione 2025 è realizzata con il contributo non condizionante di Pierre Fabre Pharma S.r.l.

ALCASE Italia ODV è la prima organizzazione non profit italiana interamente dedicata alla lotta contro il cancro del polmone. Da oltre 25 anni promuove informazione, prevenzione e sostegno ai pazienti e ai loro familiari.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.alcase.it