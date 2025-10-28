Vigili del Fuoco, 9 volontari prendono servizio a Ponzone

Domenica scorsa, 26 ottobre, al comando di via Santa Barbara, a Biella, si sono svolti gli esami per 26 neoaspiranti volontari dei Vigili del Fuoco. Il corso è iniziato sabato 4 ottobre e ha impegnato per tutti i fine settimana fino alla sua conclusione.

Di questi, 9 entrano a far parte del distaccamento di Ponzone: Andrea Bocchio Ramazio, Riccardo Capparoni, Yosbani Cisneros Quindelan, Luca Coda Zabetta, Francesco Crestani, Andrea De Russi, Francesco Festa, Giorgio Granieri e Simone Laino.

Da volontari, invece, diventano permanenti Daniele Perazio e Gian Luca Grosso. Dal capo distaccamento di Ponzone, Giovanni Capparoni, è giunto un sentito ringraziamento a quest'ultimi: “A loro un augurio di cuore per un buon proseguimento di carriera; ai nuovi entrati, invece, giunga il nostro caloroso benvenuto”.