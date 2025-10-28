Dal trionfo della Serie C alla carica degli Old: Biella Rugby in grande forma

SERIE C

26.10.25 a Sant’Ambrogio (To) Collegno v Biella Rugby 14-77 (7-35)

Marcatori. Mete: Sciarretta (2), Fusaro, Casini, Salussolia, Givonetti (2), Castello (2), Defilippi. Pagliano. Trasformazioni: Sciarretta (11).

Biella Rugby: Sciarretta; Braga (cap.), Castello, Casini, Tosetti (51’ Pagliano); Gi. Salussolia, Fusaro (51’ Defilippi); Protto, Givonetti, Mosca (61’ Panatero); Passuello (58’ Chtaibi), Buturca; Zavallone (58’ Faiella), Mafrouh (51’ Gu. Salussolia), Bortolot (58’ Bortolot)

Davide Vaglio, coach: “Buona prova, i ragazzi gestiscono bene il primo tempo conquistando un buon margine, allungandolo notevolmente nel secondo. Qualche errore ed imprecisione che non hanno pesato molto sul risultato, che è stato costruito a partire da buone conquiste in rimessa e mischia ordinata, per essere finalizzato con un gioco variegato fatto di attacchi frontali ed utilizzo dello spazio. Sottolineiamo la prestazione del giovane Francesco Mosca, preciso in difesa, efficace in attacco e il cecchino Stefano Sciarretta che ha trasformato tutto il possibile”.

UNDER 18

26.10.25 San Mauro v Biella Rugby 23-14 (13-14)

Marcatori. Mete: Meneghetti, Rossi. Trasformazioni: Pavesi (2)

Biella Rugby: Rava (49’ Deni); Grillenzoni, Baiguera, Pavesi, Salussolia; Meneghetti, Rossi (cap.); Chiorboli, Protto, Vatteroni (47’ Bocchino); Avanzi, Zavarise (58’ Bredariol); Borio (49’ Rossi), Ferro( 67’ Perju), Curatolo (72’ A. Silvestrini).

Pietro Giordano, coach: “Doccia fredda per l’under 18 perché contro San Mauro Biella gioca un tempo e poi sul parziale di 13 a 14, si siede e lascia la squadra di casa a esprimere il suo gioco senza essere efficace, specie a livello difensivo. Onore alla squadra avversaria. Nel mese di pausa si lavorerà molto anche sull’aspetto attitudinale, approfittando di un test domenicale il 16 novembre con Gattico””.

UNDER 14

25.10.25 a San Mauro Triangolare con: Brc, San Mauri, Collegno

San Mauro 7 - Brc 15; San Mauro 12 - Collegno 15; Brc 24 - Collegno 0

1) Brc, 2) Collegno, 3) San Mauro

Biella Rugby: Piacenza; Allera, Frigerio, Chiodelli, Giansetto; Armenia (cap.), Finotto; Botto; Bora, Succio; Masi, Scanavino, P. Squara. A disposizione: Angeletti, Vella, Brunetti

Edo Romeo, coach: “Atteggiamento più propositivo di tutti i ragazzi. All’inizio siamo stati abbastanza solidi e con un bel gioco in attacco ci siamo aggiudicati la prima partita, la seconda molto meglio in difesa e meno in attacco, ma comunque buon risultato e buon atteggiamento sicuramente migliorato dallo scorso weekend”.

OLD

25.10.25 a Abbiategrasso, IV Torneo Abbiategrasso con: Brc, Abbiategrasso, Lainate, Rho, Murgio, Vimercate e Parco Sempione

Biella Rugby: Clerico; Grillenzoni, Pozzati, Raisi, Valente; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Dionisi, Tagliabue; Maffeo, Drouillard; Vatteroni, Fozzato, Furno. A disposizione: Ialiano, Mantovani, Flores, Messina, Givone, Mainardi, Sciutto, Andreotti, Pavanetto, Sappino

Daniele Vatteroni, TM: “Primo impegno in vista dell’inizio del campionato Old. Bella prestazione di tutta la squadra in tutte le partite del torneo. Gioco alla mano, gambe pronte, nella difesa sempre pronti al placcaggio. Vittoria più che meritata. Giornata perfetta in un bel torneo solidale che potremmo riassumere con questo titolo: Botte Beneficenza e Birra! Vero rugby Old. E ora testa all’inizio del campionato. Prima partita a Rovato il 16 novembre”.