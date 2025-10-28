Il futuro del Made in Biella nell’era digitale

È proprio a Biella, infatti, che nascono alcuni dei tessuti più apprezzati al mondo, nati da un’esperienza che si tramanda da generazioni.

Stiamo parlando di un territorio in cui quasi ogni famiglia in qualche modo ha avuto a che fare con la filatura, e in cui il tessile non è solo un settore economico, ma una parte fondamentale dell’identità collettiva.

Anche le tradizioni più solide, tuttavia, devono fare i conti con un presente in rapido cambiamento. Oggi, infatti, le aziende biellesi si trovano a competere in un mercato sempre più internazionale e competitivo, dove la prima vetrina non è più la tipica fiera di settore, ma un motore di ricerca o il feed di un social network.

E con l’arrivo della Generative AI, che sta rivoluzionando le modalità attraverso cui reperiamo contenuti dal web, farsi notare sta diventando sempre più difficile.

Come può, quindi, il “Made in Biella” continuare a essere riconosciuto come simbolo d’eccellenza? Oggi approfondiremo proprio questo tema con l’aiuto di NetStrategy , Agenzia di Digital Marketing che da oltre dieci anni aiuta le aziende italiane a crescere anche e soprattutto online.

Analisi del target e della ricerca online

Il punto di partenza per definire qualsiasi strategia di comunicazione digitale è conoscere il proprio pubblico.

Analizzare come gli utenti cercano tessuti, abbigliamento o fornitori online può aiutare a individuare mercati emergenti o bisogni specifici. Oggi, ad esempio, chi cerca un prodotto “made in Italy” non si ferma più all’etichetta: vuole sapere da dove arriva, come è stato prodotto e quanto è sostenibile.

Capire queste tendenze consente alle imprese biellesi di adattare la comunicazione alle nuove esigenze di mercato e di intercettare buyer internazionali sempre più attenti a trasparenza e sostenibilità.

Definire un piano di marketing digitale

Una volta analizzato il pubblico, è il momento di passare alla pianificazione del piano di marketing. Un buon piano di marketing deve partire da obiettivi chiari: aumentare la visibilità, acquisire nuovi contatti o aprirsi a nuovi mercati. Una volta definiti questi, è necessario identificare quali canali e quale tono di voce utilizzare per raggiungerli. Per un lanificio biellese, ad esempio, può significare sviluppare un sito multilingua ottimizzato per le ricerche B2B, creare una newsletter per i buyer o avviare collaborazioni digitali con brand del fashion sostenibile.

Content marketing

Ogni azienda biellese ha qualcosa da raccontare: la storia di una famiglia, di un territorio, un processo produttivo unico, l’impegno per la sostenibilità o la ricerca costante di fibre pregiate. Il content marketing serve proprio a dare voce a queste storie: video che mostrano le fasi di lavorazione, articoli sul recupero delle lane rigenerate o storytelling sulla sostenibilità della filiera sono esempi di contenuti che costruiscono fiducia e differenziano il brand.

Social media marketing

I social media non sono più solo spazi di intrattenimento: sono canali per sviluppare conversazioni di valore e opportunità di business. Instagram e Pinterest permettono di mostrare texture e dettagli dei tessuti, mentre LinkedIn è ideale per creare connessioni con designer, buyer e partner commerciali. Ad esempio, un lanificio che pubblica ogni settimana brevi video di backstage o curiosità sui materiali può attirare l’attenzione di brand internazionali e di giornalisti di settore.

SEO e Paid Advertising

Essere trovati online è fondamentale.

La Search Engine Optimization (SEO) può aiutare i siti delle aziende biellesi a comparire tra i primi risultati di Google quando un potenziale cliente cerca “wool fabrics made in italy” o “cashmere textile manufacturer”.

Oggi, però, la visibilità non si gioca più solamente sul classico Google: i Large Language Models (come ChatGPT o Gemini) stanno diventando nuovi strumenti di scoperta e raccomandazione. Essere citati e riconosciuti da questi sistemi significa aumentare la propria autorevolezza e farsi trovare da potenziali clienti in tutto il mondo.

Accanto alla SEO, anche la pubblicità online su Google o sui social può aiutare a raggiungere target specifici in modo rapido e misurabile. Con una pianificazione attenta e un monitoraggio costante, anche una piccola azienda può raggiungere nuovi mercati senza dispersioni di budget.

Conclusione

Il “Made in Biella” ha già tutto: la qualità, la tradizione, la credibilità. Quello che spesso manca è una voce digitale capace di amplificare questi valori nel mondo. Investire nel digital marketing non significa snaturare la propria identità, ma dare continuità alla tradizione, traducendola nei linguaggi e nei canali di oggi.

Per maggiori informazioni legate al Digital Marketing e alle opportunità che può mettere a disposizione, contattare o visitare il sito web di NetStrategy.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.