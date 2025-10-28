Tollegno aderisce al Servizio Civile Universale: "Nuove opportunità per i giovani e la comunità"

Il Comune di Tollegno ha ufficialmente aderito al Servizio Civile Universale, entrando nella rete di enti accreditati tramite ANCI Lombardia e ANCI Piemonte.

L’iniziativa permetterà all’Amministrazione di accogliere giovani volontari impegnati in progetti a carattere sociale, culturale, educativo, ambientale e di protezione civile, ambiti nei quali il Comune intende proseguire con continuità, promuovendo la crescita civica e professionale delle nuove generazioni.

«L’adesione al Servizio Civile Universale – dichiara il sindaco Daniele Ghisio – rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per una comunità che investe nei giovani e nella loro formazione. È un’opportunità concreta per avvicinarli alla vita pubblica, alla cura del bene comune e ai valori della solidarietà e della cittadinanza attiva».

L’accreditamento, completato con la collaborazione dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia e formalizzato attraverso la Carta di impegno etico, il Contratto di servizio e la Dichiarazione di impegno, consentirà al Comune di candidarsi alla progettazione 2026-2027 per l’inserimento di volontari in diversi settori:

- assistenza e inclusione sociale;

- educazione e promozione culturale;

- tutela del patrimonio storico e ambientale;

- sport, turismo sostenibile e protezione civile.

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato dal Comune per favorire la partecipazione dei giovani e la formazione sul campo. Ne è esempio l’esperienza di stage e tirocinio svolta la scorsa estate da Alessia, studentessa dell’I.I.S. “G. e Q. Sella” di Biella, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

La sua attività presso gli uffici comunali ha rappresentato un caso concreto di collaborazione formativa tra scuola e istituzioni, anticipando lo spirito di partecipazione e crescita personale che caratterizza anche il Servizio Civile Universale.

«Siamo convinti – aggiunge il sindaco Ghisio – che favorire il contatto diretto dei giovani con le istituzioni pubbliche sia il modo migliore per costruire una cittadinanza consapevole, attiva e solidale. Tollegno vuole essere un Comune che accoglie e accompagna le nuove generazioni nel loro percorso di crescita».

L’Amministrazione comunale ringrazia ANCI Piemonte e ANCI Lombardia per il supporto tecnico e amministrativo nel percorso di accreditamento, rinnovando l’invito ai giovani del territorio a informarsi sulle prossime opportunità che il Servizio Civile offrirà anche a Tollegno.