Sapori e tradizione protagonisti a Occhieppo Inferiore: "Melamangio & Melabevo" festeggia 25 anni

Si è chiusa con ottimi riscontri la 25ª edizione di “Melamangio & Melabevo”, la mostra mercato dedicata ai prodotti tipici e alla biodiversità, organizzata nel fine settimana dalla Pro Loco di Occhieppo Inferiore.

Come ogni anno, il salone polivalente del paese si è trasformato in un vivace spazio di incontro, degustazione e scoperta dei sapori locali. L’evento, aperto sabato con la mostra pomologica e la mostra mercato dei prodotti tipici, è proseguito in serata con la tradizionale apericena a base di mele, curata con passione dal gruppo di signore della biblioteca comunale e accompagnata da musica dal vivo.

La giornata di domenica ha visto protagonista l’intero territorio, con una ricca esposizione di prodotti agroalimentari e artigianali: bancarelle di formaggi, insaccati, ortofrutta, prodotti da forno e vini locali, accanto a manufatti artistici e artigianali.

Tra i partecipanti anche l’Istituto Alberghiero e Agrario di Biella, presente con le proprie conserve e marmellate, e un casaro che ha illustrato al pubblico le fasi della preparazione dei formaggi con assaggi e dimostrazioni pratiche.

Non sono mancati i momenti dedicati ai più piccoli con “Melascarabocchio”, laboratorio di disegno ispirato alle mele, mentre nel pomeriggio il pubblico ha potuto assistere a una vivace dimostrazione di Zumba, che ha animato la piazza con ritmo ed energia.

Molto apprezzata anche la degustazione del succo di mela fresco, preparato sul posto dai volontari della Pro Loco mediante spremitura a vista, insieme ai dolci a base di mele – strudel e crostate – serviti durante la colazione e il pranzo di domenica.

“È motivo di grande soddisfazione vedere che, dopo venticinque anni, la manifestazione conserva intatto l’entusiasmo del pubblico e la voglia di partecipazione – sottolineano gli organizzatori –. Melamangio & Melabevo è diventato un appuntamento identitario per la comunità e un modo concreto per valorizzare il territorio e i suoi prodotti”.