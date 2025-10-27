 / EVENTI

EVENTI | 27 ottobre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 ottobre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 ottobre 2025

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 ottobre 2025

Cronaca

- Biella: Incidente tra auto e monopattino, giovane trasportato in ospedale

- Auto si ribalta a Vallemosso, illeso il conducente

- Video porno e violenti. La Polizia sgomina una vasta rete di scambio e distribuzione: cinque arresti e cinque denunce

- Cavaglià, rifiuta l'alcol test in seguito all'incidente: veicolo sequestrato

Sport

- Volley: L'Occhieppese dai due volti, avanti 2-0, subisce la rimonta e cede 2-3 al tie-break

- Il biellese Paolo Garizio convocato alle finali europee e mondiali di Natural Bodybuilding

- Biella Rugby cede il passo, ma rompe l’inviolabilità della difesa emiliana

- Pallavolo, TeamVolley trionfa in trasferta: vittoria netta a Germignaga

- Trail Monte Casto, Cristian Minoggio infrange il record della 44 km: presentate le classifiche FOTO e VIDEO

- C.R.C. Bocce Gaglianico: tutto pronto per la nuova stagione FOTO e VIDEO

Eventi

- La comunità dei runners in preghiera: a Sandigliano la Messa del Podista FOTO e VIDEO

- La comunità dei runners in preghiera: a Sandigliano la Messa del Podista FOTO e VIDEO

- Oggi a Borriana la Prima Edizione della Fiera Zootecnica, Agricola e dell’Artigianato FOTO

- Ternengo celebra San Carlo Acutis: presenti il vescovo Farinella e i familiari del giovane FOTO

Politica

- Striscione contro il governo davanti alle sedi di Fratelli d'Italia e Lega

- Mongrando: La minoranza interroga il Sindaco per il caso di caporalato nel cantiere della diga dell'Ingagna

- I tre anni del Governo Meloni celebrati da Fratelli d'Italia

Attualità

- L’European Artificial Intelligence Act. Il futuro che Orwell e Kubrick avevano narrato

- Stanotte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

- Biella celebra l’Arma dei Carabinieri: un viaggio nella memoria "Nei Secoli Fedele" FOTO e VIDEO

Costume e società

- Valle Mosso, alluvione del 1968: il reportage di una catastrofe nelle foto di Roberto Marchisotti FOTO

- Gli Alpini biellesi tra gli “Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale” del Piemonte

- Biella, commozione e raccoglimento al tempio crematorio: celebrata la cerimonia in memoria dei defunti FOTO

- Esercitazione AIB sotto Direzione del Comandante Distaccamento e CoAib Renzo Dalle Nogare

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore