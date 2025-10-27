Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 24 al 26 ottobre 2025

Cronaca
- Biella: Incidente tra auto e monopattino, giovane trasportato in ospedale
- Auto si ribalta a Vallemosso, illeso il conducente
- Video porno e violenti. La Polizia sgomina una vasta rete di scambio e distribuzione: cinque arresti e cinque denunce
- Cavaglià, rifiuta l'alcol test in seguito all'incidente: veicolo sequestrato
Sport
- Volley: L'Occhieppese dai due volti, avanti 2-0, subisce la rimonta e cede 2-3 al tie-break
- Il biellese Paolo Garizio convocato alle finali europee e mondiali di Natural Bodybuilding
- Biella Rugby cede il passo, ma rompe l’inviolabilità della difesa emiliana
- Pallavolo, TeamVolley trionfa in trasferta: vittoria netta a Germignaga
- Trail Monte Casto, Cristian Minoggio infrange il record della 44 km: presentate le classifiche FOTO e VIDEO
- C.R.C. Bocce Gaglianico: tutto pronto per la nuova stagione FOTO e VIDEO
Eventi
- La comunità dei runners in preghiera: a Sandigliano la Messa del Podista FOTO e VIDEO
- Oggi a Borriana la Prima Edizione della Fiera Zootecnica, Agricola e dell’Artigianato FOTO
- Ternengo celebra San Carlo Acutis: presenti il vescovo Farinella e i familiari del giovane FOTO
Politica
- Striscione contro il governo davanti alle sedi di Fratelli d'Italia e Lega
- Mongrando: La minoranza interroga il Sindaco per il caso di caporalato nel cantiere della diga dell'Ingagna
- I tre anni del Governo Meloni celebrati da Fratelli d'Italia
Attualità
- L’European Artificial Intelligence Act. Il futuro che Orwell e Kubrick avevano narrato
- Stanotte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora
- Biella celebra l’Arma dei Carabinieri: un viaggio nella memoria "Nei Secoli Fedele" FOTO e VIDEO
Costume e società
- Valle Mosso, alluvione del 1968: il reportage di una catastrofe nelle foto di Roberto Marchisotti FOTO
- Gli Alpini biellesi tra gli “Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale” del Piemonte
- Biella, commozione e raccoglimento al tempio crematorio: celebrata la cerimonia in memoria dei defunti FOTO
- Esercitazione AIB sotto Direzione del Comandante Distaccamento e CoAib Renzo Dalle Nogare