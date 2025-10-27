Tollegno dice addio a Ennio Cinguino: “Con la sua fisarmonica ha fatto ballare generazioni”

Tollegno si prepara a dare l’ultimo saluto a Ennio Cinguino, scomparso all’età di 79 anni. Un uomo che è stato un vero pezzo di storia della musica italiana. Con la sua inseparabile fisarmonica, Ennio ha portato musica e allegria ovunque: nei centri, nei locali, alle feste di paese. Suonava praticamente ogni giorno, spesso come solista, ma anche in duo. Era benvoluto da tutti per la sua passione contagiosa con cui sapeva coinvolgere chiunque.

Avvicinatosi alla musica a soli sei anni, Ennio imparò subito a suonare la fisarmonica, lo strumento che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita.

Nel tempo imparò anche a suonare il pianoforte e fece parte dello storico gruppo biellese “New Blues”. Fu anche il fondatore della band “Pow-Pow”, divenuta poi “Odissea”, nella quale suonava insieme ad Alfredo Garone, con cui condivise numerosi concerti. Per un periodo, Cinguino ebbe perfino l’occasione di fare da spalla ai Genesis, una delle band più iconiche della storia del rock.

Lo scorso dicembre, insieme a Piergiorgio Ghisio, aveva consegnato agli studenti delle scuole medie il “Vocabolario Tollegnese”, una raccolta di termini in dialetto locale, ma anche uno spaccato di vita e ricordi del paese. Un progetto che univa cultura, memoria e identità.

In attesa dei funerali, affidati all’impresa Destefanis, sarà possibile fare visita a Ennio presso la casa funeraria di corso San Maurizio, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. La benedizione si terrà mercoledì 29 ottobre alle 15, sempre presso la casa funeraria, dopodiché il corteo proseguirà verso il cimitero di Tollegno, il suo paese, dove Ennio riposerà per sempre.