Incontri culturali fra Biella e Cossato: nuovi appuntamenti e conferenze

A novembre si apre una nuova stagione de “L’Incontro del Pomeriggio”, il tradizionale ciclo di appuntamenti culturali promosso da UPBeduca – Università Popolare Biellese, che anche quest’anno proporrà un ricco calendario di conferenze a Biella e a Cossato, fino al mese di maggio 2026.

L’iniziativa, ormai consolidata, si fonda sulla convinzione che la cultura rappresenti un bene essenziale e che il suo valore cresca attraverso la condivisione. Gli incontri si terranno ogni martedì a Biella, nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (via Gramsci 14/A), e ogni mercoledì a Cossato, nella sede di UPBeduca in via Martiri della Libertà 14. Tutte le conferenze inizieranno alle ore 16 e dureranno circa un’ora.

Anche in questa edizione, il programma toccherà temi diversi – storia, scienza, arte, letteratura e attualità – con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di riflessione e approfondimento accessibili a tutti.

Il nuovo ciclo prenderà il via, come da tradizione, con l’incontro introduttivo curato dal direttore generale Alberto Galazzo, per poi proseguire con una varietà di relazioni dedicate a discipline e argomenti di ampio interesse.

Si ricorda che tutti gli incontri sono a ingresso libero.

UPBeduca, insieme ai conferenzieri e al pubblico dell’“Incontro del Pomeriggio”, esprime un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la disponibilità della sede e per il costante sostegno, nonché alle Amministrazioni comunali di Biella e Cossato per il patrocinio all’iniziativa.