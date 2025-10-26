Cina: premier Li in Malesia per incontri leader su cooperazione Asia orientale

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) - Il premier cinese Li Qiang è arrivato domenica in Malesia per partecipare agli incontri dei leader sulla cooperazione dell'Asia orientale. Su invito del primo ministro malese Anwar Ibrahim, presidente di turno dell'ASEAN, Li parteciperà al 28esimo vertice Cina-ASEAN, al 28esimo vertice ASEAN Plus Three, al 20esimo vertice dell'Asia orientale e al quinto incontro dei leader del Partenariato economico globale regionale (RCEP), a seguito della sua visita ufficiale a Singapore. Foto Xinhua(ITALPRESS).
