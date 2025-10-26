Pallavolo, TeamVolley trionfa in trasferta: vittoria netta a Germignaga

Prestazione convincente e vittoria piena per il TeamVolley Lessona, che centra i primi tre punti in trasferta, imponendosi con un secco 3-0 sul campo del Luino Volley a Germignaga. Un successo netto e mai in discussione: le Biancoblu hanno dominato i tre set, chiudendo con parziali di 25-14, 25-18 e 25-19, e confermando il buon momento di forma.

Per la terza giornata consecutiva, la formazione di coach Alessio Bellagotti muove la classifica del girone A di Serie B2 nazionale, consolidando fiducia e continuità di risultati.

«Ci tenevamo a volgere una buona gara — commenta coach Bellagotti —, soprattutto per dare continuità alla prestazione offerta contro Pinerolo. Tatticamente siamo state molto attente: nel primo set abbiamo giocato punto a punto, poi due break decisivi ci hanno permesso di prendere il largo. Anche nel secondo e nel terzo parziale la squadra ha mantenuto lucidità e ritmo, gestendo bene il vantaggio. Nella fase finale abbiamo sfruttato con efficacia il turno in battuta di Filippini, elemento che ha fatto la differenza».

Il tecnico biellese guarda già al prossimo impegno:

«Sabato affronteremo Castellanza, formazione di alto livello e protagonista di un ottimo avvio di campionato. Dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto sul servizio, che comunque ha dato segnali di crescita rispetto alle prime due gare».

Tabellino

Serie B2 – Girone A (3ª giornata)

Palestra comunale di Germignaga (VA)

Cumdi Luino Volley – TeamVolley Lessona 0-3

(14-25 / 18-25 / 19-25)

TeamVolley Lessona:

Caimi 1, Daffara, Diego 11, Bordignon 9, Sola n.e., Cavaliere n.e., Bonini 4, Barbonaglia n.e., Macchieraldo 7, Filippini 23, Fizzotti (L1), Spinello (L2).

Allenatore: Alessio Bellagotti. Vice: Ivan Turcich.