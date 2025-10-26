Pallavolo, primo stop stagionale per la SPB Monteleone Trasporti

Prima battuta d’arresto in campionato per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che al PalaPajetta di Biella ha ceduto al tie-break contro la Pallavolo La Bollente Acqui Terme. Dopo una sfida intensa e spettacolare, la formazione biellese è stata sconfitta 2-3, ma porta comunque a casa un punto importante in classifica.

Una gara equilibrata e combattuta, giocata a ritmi elevati e davanti a un pubblico numeroso che ha riempito il palazzetto per il debutto casalingo della stagione. I parziali (25-22, 21-25, 22-25, 25-22, 7-15) testimoniano la grande lotta punto su punto, con i padroni di casa capaci di reagire ma costretti a cedere solo al quinto set.

«Bellissimo impatto di pubblico e gara di altissimo livello tecnico — commenta il direttore sportivo Oscar Zaramella —. Per lunghi tratti sembrava una partita di categoria superiore, con grande qualità da entrambe le parti. Sono molto soddisfatto del lavoro di atleti e staff: abbiamo preparato bene l’incontro e, pur essendo solo alla terza giornata, la classifica resta molto positiva».

Zaramella sottolinea anche il valore degli avversari:

«Acqui ha schierato quattro giocatori provenienti dalla Serie A3, due dei quali hanno fatto la differenza. A parità di roster sono convinto che avremmo vinto, e questo ci dà ulteriore fiducia. Forse qualche errore di troppo, ma in match di questo livello è normale. Ottime prestazioni per i due opposti, il nostro Despaigne e il loro Dotta».

La SPB Monteleone Trasporti archivia così il primo ko stagionale, ma conferma solidità e qualità di gioco, lasciando buone sensazioni in vista dei prossimi impegni.

Tabellino

Serie C – 3ª giornata

PalaPajetta di Biella

Ilario Ormezzano Sai SPB – Pallavolo La Bollente Acqui Terme 2-3

(25-22 / 21-25 / 22-25 / 25-22 / 7-15)

Ilario Ormezzano Sai SPB:

Berteletti 4, Vicario, Agostini 13, Sensi 16, Stragiotti, Castrovilli, Antonov 5, Maretti, Graziano 6, Kuhla, Despaigne 26, Broglio, Carlotto (L1), Murdaca (L2).

Allenatore: Giovanni Bonaccorso. Vice: Simone Nicolo.