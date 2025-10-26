C.R.C. Bocce Gaglianico: tutto pronto per la nuova stagione FOTO e VIDEO

Dalla passione per i formaggi alla grande passione per lo sport delle bocce. È questo il filo conduttore della serata di presentazione della squadra A.S.D. Bocciofila C.R.C. Gaglianico, ospitata ieri sera negli eleganti spazi del ME Bo in via Ramella Germanin, grazie all’impegno e all’entusiasmo di Sandro Bonino, presidente onorario della società.



L’incontro, che ha visto la partecipazione di autorità, dirigenti e appassionati, ha celebrato l’inizio della nuova stagione sportiva del C.R.C. Gaglianico, pronto a disputare la dodicesima stagione consecutiva in Serie A. Un traguardo di prestigio per una società che da sempre unisce tradizione, sport e amicizia.

Fondata nel 1954 all’interno di un immobile della parrocchia, la società ha affiancato agli scopi culturali, turistici e ricreativi un’intensa attività agonistica nel gioco delle bocce. Dal successo nel campionato di Serie B del 2014-2015, il C.R.C. Gaglianico ha vissuto anni ricchi di soddisfazioni: sette partecipazioni ai playoff, campione d’Italia nel 2020, argento nel 2021 e due finali di Coppa Europa.



La serata si è aperta con il saluto di Simona Bonino, che ha accolto i presenti nei saloni del MeBo, luogo che incarna perfettamente la tradizione e il legame con il territorio.

È poi intervenuto il vicesindaco di Gaglianico, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza sociale e sportiva del C.R.C. per la comunità.

A seguire, il presidente Giovanni Debernardini ha illustrato gli obiettivi della nuova stagione, parlando di “una squadra determinata e compatta, pronta a difendere con orgoglio i colori del C.R.C. Gaglianico”.



Molto sentito anche l’intervento di Sandro Bonino, anima della serata e storico sostenitore del sodalizio, che ha ringraziato tutti i presenti e in particolare gli sponsor, “che considero prima di tutto amici”. Bonino ha voluto sottolineare come “alla base di tutto ci sia la grande amicizia e la stima reciproca che ci unisce: è questo che ci fa stare bene insieme e che si è respirato chiaramente anche durante la serata”.

Durante l’evento è stata presentata la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A, con i nuovi innesti e il confermatissimo staff tecnico guidato da Piero Amerio.



I giocatori:

Luca Negro, Silvano Cibrario, Denis Pautassi, Stefano Pegoraro, Davide Ponzo, Fabrizio Rossetti, Davide Sari, Simone Ariaudo, Alessio Bonello, Davide Manolino, Luca Negro.

Un gruppo coeso, esperto e motivato, pronto a dare il massimo sin dalle prime giornate di campionato.

Sandro Bonino ha poi espresso un sentito ringraziamento agli sponsor, definiti “partner ma soprattutto amici”.

La serata si è chiusa in un clima di entusiasmo e un buffet con prodotti del territorio, con un brindisi augurale in vista della nuova stagione. Un appuntamento che ha confermato, ancora una volta, quanto il C.R.C. Gaglianico rappresenti un punto di riferimento sportivo e umano per l’intero territorio biellese.