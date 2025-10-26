Kiwanis: Conferma della Presidente del Club Orietta Merlin e investitura di Federico Motto

Si è svolta a Palazzo Boglietti venerdì 24 ottobre nella suggestiva sala “cielo stellato” la Cerimonia del passaggio di collare tra i Luogotenenti Governatore della Divisione Piemonte 18 “Viribus Unitis”: outgoing Riccardo Angelini e incoming Federico Motto, alla presenza del Governatore del Distretto Italia San Marino Basilio Valente ,giunto per l’occasione dalla Calabria e il tradizionale passaggio di campana del Presidente del Club Biella “Victimula Pagus” con la riconferma alla guida del Club Dell’Arch. Orietta Merlin.

Una serata di festa per il club biellese che ha visto una folta partecipazione di autorità kiwaniane e non, di amici, conoscenti e simpatizzanti. Presenti l’immediato Past Governatore del Distretto Stefano Farese ,il Luogotenente Eletto della Divisione Piemonte 18 Antonio Catania ,il Luogotenente Governatore della Divisione 15 Lombardia-Liguria Mariano Garbarini, i Past Luogotenenti della Divisione Piemonte 18 Domenico La Mantia e Rachele Orsani, il Past Luogotenente della Divisione 14 Lazio-Campania Adriana Dirutigliano, quest’anno Segretaria Divisionale e Isabella Varese Past Luogotenente Divisione Piemonte 17 e segretaria della sua divisione, Giorgio Palma Coordinatore Comitato Comunicazione del Distretto, nonché i Past President dei vari Club ,segretari e soci.

Bellissima la condivisione con altri Club Service del territorio Biellese presenti con Fausta Bolengo Presidente del Lions Biella “Bugella Civitas” e socia Garden che ,nel suo intervento, ha evidenziato il clima di amicizia e reciproca collaborazione che unisce gli intenti dei Club realizzando significativi Services di aiuto.

Proprio in quest’ottica, la Prof.ssa Bolengo ha istituito la figura del “Referente Lions Bugella per i rapporti con il Kiwanis” nella persona dell’Arch. Silvia Boffa Ballaran presente all’evento.

Il Club Garden era rappresentato anche da Maria Teresa Bussetti con il consorte Vittorio Donati Presidente UCID.

A rappresentare il Lions Club Valli Biellesi Guido Oleari.

Anche l’AVIS al nostro fianco con la Presidente Provinciale Debora Itilia Fontanella.

Il Governatore del Distretto Italia San Marino ha espresso il suo apprezzamento per la Presidente Orietta Merlin e per il Club con un plauso a quanto sino ad ora fatto ed una attenzione ai progetti futuri che la Presidente stessa ha esposto nel suo intervento invitando i presenti anche a prendere visione dei Services principali realizzati e “raccontati” con immagini e notizie nei pannelli alle pareti della sala in cui si è svolto l’Evento.

Il Governatore ha poi voluto sottolineare che il Luogotenente Governatore Federico Motto è il più giovane tra i membri del Consiglio Direttivo del Distretto e pertanto confida nel suo entusiasmo e nelle idee innovative e propositive che può portare creando un sinergismo con l’esperienza degli altri Luogotenenti con cui in questa a.s. condividerà questo nuovo percorso.

Presenti i Presidenti dei Club appartenenti alla Divisione Renza Marinone (KC Casale) ,Gabriele Goria (KC Torino),Luisella Torriano(KC Vercelli) che hanno esposto ,nel Direttivo che ha preceduto la Conviviale, il loro programma .

Come ha sottolineato il Governatore Basilio Valente il Kiwanis è l’unico Club Service che si occupa di aiutare esclusivamente i bambini sia nel mondo ,in collaborazione con l’Unicef ,che sul territorio ove i Club hanno sede e questo dà a tutti i volontari che ne fanno parte una marcia in più perché ,come ricorda il logo da lui scelto quest’anno, “Accogliamoli nel cuore”, i bimbi sono il nostro futuro ,la nostra forza e la nostra inestimabile ricchezza d’amore.

Ha poi ringraziato personalmente le Autorità Civili che ci hanno onorato con la loro presenza: Sara Gentile ,vice-sindaco della Città di Biella ed Assessore alla cultura e Domenico Gallello Assessore ai Servizi Demografici, salute e benessere, quartieri e partecipazione, sicurezza sul lavoro e progetti di pubblica utilità che, nel loro intervento, hanno evidenziato l’importanza del lavoro dei Club Services e delle attività kiwaniane, garantendo vicinanza ,aiuto e supporto, come è stato già sempre nel corso degli anni e, ultimamente con il Dott. Gallello in particolare, per la realizzazione del Service della panchina lilla in Piazza Martiri per la sensibilizzazione verso i Disturbi Alimentari ,anoressia e bulimia.

Una serata avvolta anche in una atmosfera unica ,un po' magica, un po' fuori dal tempo con il fascino del suono della cornamusa e la presentazione di un repertorio musicale tradizionale scozzese da parte di Deiv Bagpipe che ,nel suo abbigliamento con Kilt ed uniforme civile elegante, ha qualificato il livello ed il tono della sua prestazione.

Molte le domande e le curiosità su questo strumento che Deiv che, oltre ad essere suonatore è anche costruttore di cornamuse, ha soddisfatto creando anche un piacevole momento di interesse culturale e musicale.

Al momento del tradizionale taglio della torta le foto hanno immortalato non solo un festoso clima di amicizia ,ma anche e soprattutto i sorrisi, quelli veri, autentici