A Ronco Biellese la scuola si apre alla natura, ecco l'aula green per una nuova esperienza didattica

Muri, porte e finestre lasciano spazio ad alberi, verde e cieli aperti. La Scuola Primaria di Ronco Biellese si apre alla natura, con un' aula che si veste dei colori delle stagioni, proprio per accompagnare gli alunni e le maestre in nuove esperienze didattiche, immersi in una dimensione arcadica e suggestiva.

Questo spazio green, messo a disposizione dal Comune in collaborazione con gli Alpini e la Pro Loco, diventerà parte integrante della programmazione scolastica, stimolando la percezione dell'ambiente circostante e donando a numeri, lettere, canzoni e attività creative oltre a nuovi colori, rinnovati profumi e ricordi indelebili per i piccoli, futuri grandi uomini del prossimo avvenire.

A partire da quest'anno scolastico, gli alunni della Primaria e i bambini dell'Infanzia potranno beneficiare di questo angolo naturale, situato vicino al campo sportivo di Ronco. L'entusiasmo delle prime uscite è stato contagioso, come confidato dal personale scolastico, consapevole degli enormi benefici che possono favorire i più piccoli nella fase della crescita e dell'apprendimento scolastico.

Non mancheranno laboratori speciali oltre ad attività scolastiche pronte a esaltare le qualità e le potenzialità dei giovani allievi.