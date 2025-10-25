Senso unico alternato sulla SP 419 della Serra per lavori di manutenzione ai ponti

La Provincia di Biella ha emanato un'ordinanza che prevede una limitazione temporanea del transito lungo la Strada Provinciale 419 della Serra, nel Comune di Mongrando, per consentire lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza di due infrastrutture stradali.

Nel dettaglio, dal 29 ottobre al 30 novembre 2025, lungo i tratti:

al km 0+950 (ponte sul Torrente Viona)

al km 2+450 (ponte sul viadotto Piaggera)

sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, attivo 24 ore su 24, inclusi sabati e festivi.

La circolazione sarà inoltre soggetta a divieto di sorpasso e a limite di velocità progressivamente ridotto fino a 30 km/h in prossimità dei cantieri, che avranno un’estensione massima di 100 metri.

I lavori rientrano nel programma provinciale di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

La Provincia di Biella invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente e a rispettare le limitazioni per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e del personale impegnato nei lavori.