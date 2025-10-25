Domani il Trail del Monte Casto: tutto pronto ad Andorno Micca

Andorno Micca si prepara ad accogliere domani, domenica 26 ottobre, una nuova edizione del Trail del Monte Casto, appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna. Sono oltre 900 gli atleti attesi ai nastri di partenza, in rappresentanza di 30 province e 16 nazionalità.

Il percorso principale di 44 chilometri e 2050 metri di dislivello positivo attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della Valle Cervo e dell’Oasi Zegna, mentre la 20 km e la passeggiata non competitiva di 8 km offriranno un’occasione di sport per tutti.

«Abbiamo lavorato molto in questi giorni per sistemare il tracciato, soprattutto a causa delle piante cadute per il vento, ma ora è tutto a posto. Siamo contenti del risultato ottenuto con le iscrizioni: oggi il trail è camminare e correre in compagnia, immersi nella natura. E il nostro percorso è davvero bellissimo».