Striscione contro il governo davanti alle sedi di Fratelli d'Italia e Lega

L'accaduto, che è già a conoscenza delle Forze dell'Ordine, è tutto da chiarire, compresa la dinamica. Il balcone della sede di Fratelli d'Italia, infatti, è al primo piano ed è facile immaginare che si sia utilizzata una scala o un cestello. Sono apparsi anche dei volantini con il simbolo della V cerchiata.

Il Comitato Gioventù Nazionale Biella ha emesso a tal proposito un comunicato che riportiamo per intero:

"Da autori ignoti ad autori idioti. Quattro imbecilli, nell’oscurità della notte, quando nessuno li vede, hanno pensato bene di appendere uno striscione contro il governo Meloni. Un gesto vile, provocatorio, intimidatorio, compiuto nell’ombra proprio perché la luce del giorno metterebbe a nudo non solo le loro facce, ma anche il vuoto delle loro idee. Si nascondono dietro slogan logori e parole d’odio, contro un governo democraticamente eletto, convinti forse che il disprezzo e la codardia siano strumenti di lotta politica. In realtà sono solo il riflesso del proprio fallimento: ideologico, morale e personale. Parlano di combattere il capitalismo e l’individualismo, ma non sanno nemmeno convivere con il rispetto delle istituzioni e della libertà altrui. Non è ribellione, la loro. È soltanto miseria intellettuale e rabbia sterile. E ora si capisce bene perché agiscono di notte: è il buio il loro habitat naturale, quello dove si muovono meglio le idee deboli e i coraggiosi a metà".