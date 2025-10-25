A Benna arrivano le “Storie Mostruose”

La Biblioteca Civica di Benna invita tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria a un pomeriggio speciale di letture e fantasia.

Oggi, sabato 25 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, andrà in scena “Storie Mostruose”, un appuntamento pensato per i più piccoli, tra racconti divertenti e un po’ spaventosi, perfetti per entrare nell’atmosfera di fine ottobre.

L’iniziativa, organizzata dalle bibliotecarie e dai volontari della Biblioteca, vuole avvicinare i bambini al piacere della lettura attraverso fiabe e storie a tema “mostruoso”, raccontate in modo giocoso e coinvolgente.

Questa proposta vuole rappresentare un’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio di fantasia, amicizia e scoperta dei libri, in un ambiente accogliente e familiare.