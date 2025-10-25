Tentato furto nella notte a Massazza: ladri a mani vuote, indagano i Carabinieri

Tentato furto nella notte in uno stabile commerciale situato nel comune di Massazza. A dare l’allarme sono stati gli addetti della struttura, che questa mattina, al momento dell’apertura, hanno notato evidenti segni di effrazione su uno degli ingressi.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero cercato di introdursi all’interno dell’edificio forzando una porta, ma qualcosa deve averli messi in fuga prima che riuscissero a portare a termine il colpo. Fortunatamente, nulla risulta essere stato sottratto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.