Sala Biellese in scena: dieci anni di emozioni con la Compagnia dei Salassi

La Compagnia dei Salassi di Sala Biellese a settembre ha festeggiato 10 anni di attività. Nato nel 2015 sotto la guida del regista e autore Daniel Baruzzo, il gruppo è formato da attori amatoriali In 10 anni hanno fatto 7 spettacoli itineranti e 19 rappresentazioni Temi trattati diversi: comico,drammatico, storico, sociale. 2025 la compagnia ha presentato in vari teatri della provincia: “No! Il paradiso può attendere”, “La Bicicletta. Una pedalata verso la libertà” , “Lettere. Il paradiso dei caduti”,“La Villa”, “Fate, folletti, gnomi e misteri del bosco”.

Una nuova produzione. la compagnia teatrale sta lavorando a un nuovo spettacolo comico con un tocco di giallo, che sarà presentato sabato 8 novembre, in occasione della festa di San Martino, a Sala Biellese. Titolo: “ASPETTANDO IL COPIONE”! Il giorno successivo 9 novembre, sempre presso il salone della pro loco, verrà aperta la mostra “i salassi: i nostri primi dieci anni”

La compagnia è composta da: Roberta Andreo, Anthea Baruzzo, Natale Di Maio, Simona Furgiuele, Cristina Mosca, Luca Rovaretto, Agata Sarcì, Monica Sasso, Simona Tessarolo, Sara Turquasio, Valeria Ubertino. Tecnico audio e luci: Roberto Perin Grafica: Viviana Rametta Direttore artistico e regia: Daniel Baruzzo Collaboratore testi: Stefano Mantovani Coppola