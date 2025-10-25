Basket femminile: Vittoria al cardiopalma per la BFB

Parte forte la formazione di casa con un parziale di 9 a 0. Dal time out, Nole esce con un altro piglio e la rimonta è servita. Biella sembra non riuscire a reagire e il parziale di 16 a 2 permette alle ospiti di chiudere il primo quarto 16 a 11. La prima metà del secondo periodo vede la Bfb non segnare per cinque minuti, permettendo alle avversarie di portarsi sul +11. Quando la partita sembra segnata, sale in cattedra Tombolato che segna 10 dei 12 punti della frazione, dando il via alla controrimonta. All'intervallo lungo le padrone di casa sono sotto di 3.

Gli ultimi due quarti sono equilibratissimi. Biella colma il gap ma quando sembra riuscire a mettere il naso avanti, prima il quarto fallo fischiato ad Habti e poi l'acutizzarsi del dolore di Tombolato, mettono in difficoltà coach Bertetti. Il coach biellese calibra bene le rotazioni e le ragazze che escono dalla panchina mantengono il livello di gioco aiutate da Trucano un po' in ombra fino a metà gara. All'ultima sirena il vantaggio di Nole è ancora di tre punti. Si arriva nell'ultimo periodo dove Biella ricuce e gioca punto a punto con le avversarie. Sorpassi e controsorpassi rendono incerta la partita e ad un minuto e mezzo dalla fine il punteggio è perfettamente pari. Una bella giocata di capitan Trucano permette ad Habti di sengnare il vantaggio, Tombolato incrementa fino al +4. Nole segna una tripla ma ancora Trucano, prima con un lay up e poi con 2 su 2 ai liberi, fissa il risultato finale sul 51 a 46.