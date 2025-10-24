Graglia, incontro in Comune con i Carabinieri sulle truffe FOTO

Mercoledì 22 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Graglia, si è svolto un incontro molto partecipato dedicato al tema delle truffe ai danni degli anziani ma anche delle persone più giovani, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso.

Relatore della serata è stato il Maresciallo Capo Paolo Migliozzi, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Netro, che ha illustrato ai cittadini le principali modalità con cui i truffatori agiscono, fornendo preziosi consigli pratici su come riconoscere e prevenire situazioni sospette.

L’incontro ha visto una notevole partecipazione di pubblico. Numerosi cittadini hanno posto domande e condiviso esperienze personali, creando un momento di confronto diretto e costruttivo con le forze dell’ordine.

Il Maresciallo Migliozzi ha ribadito l’importanza di non fidarsi di chi si presenta a casa senza preavviso, di non fornire mai dati personali o bancari al telefono e di contattare immediatamente i Carabinieri in caso di dubbi o situazioni anomale.

L'evento è stato organizzato dai Comuni di Graglia e Muzzano in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri.