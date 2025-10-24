Miagliano, cimitero: installazione nuovo corpo cellette

Si sono conclusi i lavori destinati all’installazione della nuova struttura, ubicata a ridosso del fianco del porticato di entrata del cimitero e destinata all’accoglienza di cassette ossari e/o urne cinerarie.

Il manufatto, costituito da 32 moduli è stato realizzato con un sistema modulare prefabbricato in alluminio anodizzato e rivestito in marmo. La scelta di questa tipologia di struttura assicura elevata resistenza meccanica e non necessita di interventi di manutenzione, mantenendo quindi un’integrità strutturale ed estetica nel lungo termine.

L’investimento, finanziato con avanzo di bilancio libero, è prossimo ai 10.000 euro. Si informa che le cellette saranno disponibili per la vendita in concessione a decorrere da gennaio 2026.