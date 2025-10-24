Biella Rugby, nuova sfida all'orizzonte: ecco Valorugby

Dopo le prime due uscite casalinghe contro Fiamme Oro e Viadana, Biella Rugby si appresta ad affrontare un nuovo, impegnativo appuntamento alla Cittadella del Rugby di Biella: sabato arriverà Valorugby, formazione tra le più quotate del campionato.

Gli emiliani guidano la classifica alla vigilia della terza giornata, forti di tre vittorie con bonus e del miglior attacco del torneo. Hanno messo a segno il maggior numero di mete, due in più rispetto ai campioni d’Italia in carica, il Rugby Rovigo, e finora non ne hanno ancora subita una. Consapevole del valore dell’avversario, Biella Rugby si prepara con determinazione, forte delle buone prestazioni offerte nelle prime due gare interne.

A presentare la sfida è coach Alberto Benettin, che analizza così il momento della squadra: “Veniamo da due belle partite giocate in casa, davanti al nostro pubblico, al quale abbiamo regalato prestazioni convincenti. Ora aspettiamo Valorugby, che abbiamo già affrontato in amichevole, ma sabato si farà sul serio. Sappiamo che andremo a misurarci con la squadra più in forma del momento, capace di realizzare il maggior numero di mete senza subirne, al momento, nemmeno una. Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a segnare contro questa corazzata e di restare il più possibile vicini nel punteggio.”

L’allenatore non esclude qualche rotazione nella formazione di partenza: “Stiamo valutando un po’ di turnover, ma abbiamo la massima fiducia in tutti i ragazzi della rosa.” Determinazione, fiducia e desiderio di misurarsi con i migliori: sono questi gli ingredienti con cui il Biella Rugby si prepara alla sfida di sabato, che promette ancora una volta, spettacolo e intensità sul campo di casa. Kick off alle 15.30.