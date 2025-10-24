A Gaglianico "I sogni son desideri - viaggio musicale nella fantasia"

Domani, Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21:00, presso l’Auditorium Comunale di Gaglianico, andrà in scena lo spettacolo benefico “I sogni son desideri – Viaggio musicale nella fantasia”, un emozionante percorso attraverso le canzoni dei più celebri film d’animazione Disney e dei grandi musical.

Sul palco si esibiranno circa quaranta artisti, tra cantanti e ballerini, di età compresa tra i dieci e i settant’anni, per regalare al pubblico una serata di musica, danza e magia.

L’evento è organizzato dall’associazione “Libera la Voce”, in collaborazione con il centro danza “Scarpette Rosse”, sotto la direzione di Maia Botta e con il patrocinio del Comune di Gaglianico.