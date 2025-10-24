Biella, “Spe, for Africa. Voci di Speranza” alla Basilica di San Sebastiano il concerto benefico

Una serata di musica e solidarietà animerà la Basilica di San Sebastiano a Biella domani, sabato 25 ottobre alle ore 21:00 con il concerto benefico “Spe, for Africa. Voci di Speranza”, promosso dal Coro “Spe,” della Parrocchia di Gesù Nostra Speranza di Cossato a favore dei progetti della Fondazione Maria Bonino.

L’iniziativa nasce dal desiderio di unire voci e cuori per sostenere le attività della Fondazione, impegnata da anni nel proseguire l’opera della dottoressa Maria Bonino in ambito sanitario e educativo nei Paesi dell’Africa subsahariana.

Il concerto sarà diretto da Elena Turcato e Pierantonio Rasolo, con l’accompagnamento musicale di Andrea Durando alla tastiera e Fabio Quaregna alla chitarra.

Il Coro Spe, nato come coro parrocchiale della Chiesa di Gesù Nostra Speranza di Cossato, è formato da un gruppo di famiglie e amici che, ancora oggi, tengono saldo il timone dell’animazione delle messe domenicali e delle principali festività religiose.

Oltre al piacere di condividere la realtà corale, i componenti del coro sono uniti da un forte legame di amicizia e da una sensibilità profonda verso chi è meno fortunato. Per questo il coro partecipa con entusiasmo a serate corali e iniziative benefiche, ampliando e diversificando il proprio repertorio musicale.

Con le voci, i testi e la musica, il Coro Spe desidera dare voce a chi ha bisogno e sensibilizzare alla preghiera, ispirandosi alle parole di Sant’Agostino: “Chi canta prega due volte.”

Elena Turcato, direttrice del coro, afferma: “Maria Bonino, con fede, ha donato la sua vita alle mamme e ai bambini africani. Noi, nel nostro piccolo, con questo concerto vogliamo valorizzare il suo esempio contribuendo a supportare chi necessita di sostegno e cure”.

L’ingresso è gratuito, con offerta libera a sostegno dei progetti della Fondazione Maria Bonino.

L’evento è realizzato in collaborazione con i Frati Minori Francescani della Basilica di San Sebastiano, che ringraziamo di cuore per l’ospitalità.

Vieni a vivere una serata di musica e solidarietà: la tua presenza è il prossimo passo per aiutare chi ne ha più bisogno.