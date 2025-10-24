Dal Nord Ovest - In casa mezzo chilo di hashish e tre etti e mezzo di coca: arrestato un 25enne

In casa mezzo chilo di hashish e tre etti e mezzo di coca: arrestato un 25enne

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Borgosesia hanno tratto in arresto un uomo di 25 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L'operazione, condotta su delega della Procura di Vercelli, ha avuto luogo a seguito di una perquisizione nell'abitazione del giovane, ubicata nella cittadina valsesiana.

Con l’ausilio dei cani antidroga del Nucleo Cinofili di Volpiano, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: oltre 500 grammi di hashish e 364 grammi di cocaina, confezionati e suddivisi, occultati in diverse aree dell’abitazione. Durante il blitz, sono stati anche sequestrati strumenti utilizzati per preparare le dosi, telefoni cellulari ed oltre tremila euro in denaro contante di vario taglio. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Vercelli, in attesa del giudizio direttissimo.

L'operazione costituisce l’epilogo di un'indagine più ampia, avviata a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini che, nei mesi precedenti, avevano denunciato movimenti sospetti nel centro della cittadina. Il lavoro svolto dai Carabinieri ha permesso di svelare un’attività di spaccio ben organizzata, con un via vai di clienti che si alternavano regolarmente.