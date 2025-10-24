 / CRONACA

CRONACA | 24 ottobre 2025, 15:00

Forzano una finestra e fuggono con il bottino, furto a Cossato

Indagano i militari dell'Arma.

Forzano una finestra e fuggono con il bottino, furto a Cossato (foto di repertorio)

Ennesimo furto nella provincia di Biella. Stavolta è finita nel mirino dei malviventi un'abitazione di Cossato: stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, ignoti avrebbero dapprima forzato una finestra nella serata di ieri, 23 ottobre; poi, dopo aver rovistato nei locali, avrebbero rubato denaro contante. Sull'accaduto indagano i militari dell'Arma.

g. c.

