Forzano una finestra e fuggono con il bottino, furto a Cossato

Ennesimo furto nella provincia di Biella. Stavolta è finita nel mirino dei malviventi un'abitazione di Cossato: stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, ignoti avrebbero dapprima forzato una finestra nella serata di ieri, 23 ottobre; poi, dopo aver rovistato nei locali, avrebbero rubato denaro contante. Sull'accaduto indagano i militari dell'Arma.
venerdì 24 ottobre
giovedì 23 ottobre
mercoledì 22 ottobre
