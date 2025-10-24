Mottalciata, chiusura temporanea di Via Moricco: domenica 26 la castagnata

In occasione della Castagnata 2025 organizzata dalla Pro Loco di Mottalciata, il Comune ha disposto la chiusura temporanea al traffico e alla sosta in Via Moricco, nell’area antistante le sedi delle associazioni.

La misura sarà in vigore domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 12 alle ore 19, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e garantire un regolare afflusso di pubblico.

Durante l’orario indicato, sarà vietato transitare e sostare con qualsiasi veicolo non autorizzato, con possibilità di rimozione forzata. L’area interessata sarà adeguatamente segnalata, con cartelli installati a cura dell’Ufficio Tecnico comunale.

Il provvedimento mira a favorire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa e la piena fruibilità degli spazi pubblici, durante la tradizionale festa autunnale.