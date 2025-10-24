Aspettando il Natale a Candelo, il borgo si prepara a vestirsi di luce

Quest’anno Candelo si prepara a vivere la magia del Natale con un nuovo progetto all’insegna del luminoso calore delle feste e della partecipazione del territorio e della comunità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere ancora più suggestivo il periodo natalizio, attraverso addobbi, luminarie e decorazioni diffuse nelle principali vie del borgo. Un progetto che unisce istituzioni, associazioni, cittadini e attività del territorio, per contribuire tutti insieme per realizzare l’atmosfera autentica e accogliente del Natale.

Come partecipare: attività commerciali, associazioni, aziende possono contribuire con un sostegno economico o materiale, collaborando all’installazione di decori e luminarie. Le sponsorizzazioni saranno gestite direttamente dalla Pro Loco di Candelo, nell’ambito dell’evento “Il Borgo di Babbo Natale”. I cittadini ed i negozi sono invitati a partecipare accendendo la propria fantasia: decorando vetrine, balconi, finestre, giardini, cortili o vetrine, unendo simbolicamente ogni casa e ogni via nella stessa luce di comunità. Piccoli gesti che possono diventare un grande messaggio di calore, condivisione e bellezza. Verranno previsti premi per i migliori allestimenti luminosi a tema natalizio.

Il progetto è curato dalla Pro Loco di Candelo, impegnata nella parte operativa, ed è promosso e sostenuto dal comune di Candelo. Proprio quest'ultimo potrà inoltre provvedere, direttamente o tramite contributo, all’acquisto o alla posa di ulteriori luminarie e decori, per arricchire ulteriormente quanto verrà realizzato attraverso il progetto. Un invito a condividere impegno e passione per il proprio territorio, anche attraverso la luce, simbolo di speranza e di unione per tutta la comunità.