Tempio Crematorio: “Una lugubre catena di montaggio della morte”, il ricordo dei parenti

Ogni volta che ci avviciniamo al 26 ottobre, ritornano ad affiorare i ricordi, l’incredulità, la rabbia e poi le iniziative portate avanti, il tribunale, gli avvocati, cercando di dare giustizia ai nostri Cari, con le verità che emersero dalle indagini sul Crematorio di Biella.

Sette anni sono trascorsi da quel giorno in cui la P.M. incaricata delle indagini, rilasciò un’intervista che sconvolse tutta l’Italia e che portò un’angoscia indescrivibile tra noi parenti.

A seguito delle indagini, I fratelli RAVETTI che gestivano con la loro società, la So.Cre.Bi , il tempio crematorio, vennero condannati penalmente, uno a 5 anni e 4 mesi e l’altro a 5 anni…senza trascorrere neppure un giorno in galera!

Incredibilmente, gli inquirenti presero in considerazione solo le videoregistrazioni effettuate durate le indagini, senza tener conto che da molto tempo i Ravetti effettuavano le cremazioni in modo illegale.

Tutto emerse da una denuncia / confessione di un dipendente che, con video effettuati durate le cremazioni, procurò le prove schiaccianti e inconfutabili delle atrocità perpetrate sulle salme e sui corpi dei nostri Cari. Scatoloni pieni di cenere e ossa, alcuni dei quali, vennero portati all’Eco Centro e riversati tra i rifiuti, grazie alla complicità di un dipendente di Seab che venne fotografato (durante le indagini) all’interno dell’area del crematorio mentre intascava soldi da uno dei due titolari. Stessa fine facevano le bare fracassate per estrarre i corpi e poter eseguire in una unica “infornata”, doppie o triple cremazioni…un orrore!

La P.M. incaricata, durante un’intervista, descrisse tutto ciò come “Una lugubre catena di montaggio della morte” e, in un’intervista recentemente apparsa su di un giornale locale, il tutto viene confermato dall’ufficiale che, con altri Carabinieri della giudiziaria, condusse le indagini…Si ritrovarono realmente davanti a questo terribile contesto!

Oltre alla delusione per non essere stato ammesso, insieme ad altri parenti dei defunti, quale parte civile nel processo, mi sento profondamente offeso e amareggiato del fatto che i condannati hanno avuto il miserabile “coraggio” di richiedere un risarcimento milionario al Comune di Biella per mancati guadagni e lesione d’immagine, impugnando oltretutto il precedente risarcimento ottenuto dallo stesso Comune .

La comparizione davanti al Giudice è stata fissata per il 10 novembre c.a. e mi auguro che la sentenza porti ad un netto respingimento delle loro vergognose richieste.

Se ciò non fosse, per me e per altre centinaia di Famiglie, sarebbe l’ennesima delusione e una ulteriore ferita, per un dolore mai sopito.

Per mai dimenticare!!!